ПОмощь нужна от вас( согласны ли или нет: мы должны закрыть все зоопарки и вернуть ??ивотных в их естественной среде обитания. напишите вот так я согласна потому что........

Гость: Гость:

Скорее, я НЕ согласна, потому что многие животные на грани вымирания, и выпустить их не волю - всё равно, что отдать в руки охотникам, что приведёт к неминуемому исчезновению многих видов животных. тем более, в настоящее время многие естественные места обитания животных загрязнены человеком, вследчсвие чего непригодны для жизни животных.