Помтгите очень срочно! О чем можно написать сказку? Любая тема.
Разное
Помтгите очень срочно! О чем можно написать сказку? Любая тема.
Ответ(ы):
Гость:
Напиши про животных. Фантастику какую нибудь можно. Тем же много
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