понаблюдайте и запишите начали распускаться листья . орешник , яблони , берёзы , дуда .

понаблюдайте и запишите начали распускаться листья . орешник , яблони , берёзы , дуда .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Начали распускаться листья березы
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