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понаблюдайте и запишите начали распускаться листья . орешник , яблони , берёзы , дуда .
понаблюдайте и запишите начали распускаться листья . орешник , яблони , берёзы , дуда .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Начали распускаться листья березы
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