Понятие «междуцарствие» означает: а) период времени, когда между членами царской семьи идут переговоры о том, кто взойдет на престол; б) период времени, когда гвардия вы бирает нового императора; в) всенародный ...

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Понятие «междуцарствие» означает: а) период времени, когда между членами царской семьи идут переговоры о том, кто взойдет на престол; б) период времени, когда гвардия вы бирает нового императора; в) всенародный референдум, на котором решается вопрос о но вом монархе; г) название момента восстания декабристов.

Автор: Гость