Понятия:Казаки,разрушительное столетие,рейтарщина,"немой сейм","фамилия","Лоевские ворота",жерновое,гиберна,тиун,загоны,сторожовщина,ночная стража,гай дамаки,гута,персиарня,пиары,инвентари,угайное,регилиозная полемика...
Понятия:Казаки,разрушительное столетие,рейтарщина,"немой сейм","фамилия","Лоевские ворота",жерновое,гиберна,тиун,загоны,сторожовщина,ночная стража,гай дамаки,гута,персиарня,пиары,инвентари,угайное,регилиозная полемика.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Казаки-свободные люди. разрушительное столетие 20 век уничтоживший Российскую империю и СССР. Немой сейм, когда вся власть находится не у сейма-сената а у кучки олигархов. Тиун гос.чин. древней руси Религиозная полемика, спор религ. представителей, чья религия лучше.