Поомогите пожалуйста :с Умоляю 1) Упрости выражение и найди его значение а) 2а+13а-7 , а=9 б) 11у-4у+2у-8 , у=2 в) 17х+2х-6 , х=5

Математика

Поомогите пожалуйста :с Умоляю 1) Упрости выражение и найди его значение а) 2а+13а-7 , а=9 б) 11у-4у+2у-8 , у=2 в) 17х+2х-6 , х=5

Автор: Гость