!!!Пооооожалуйста помогите!!! Людмила Миланич стихотворение "В классе очень холодно, на перо дышу".. анализ, ну или хотя бы тему и идею стихотворения В классе очень холодно, На перо дышу, Опускаю голову И пи...

!!!Пооооожалуйста помогите!!! Людмила Миланич стихотворение "В классе очень холодно, на перо дышу".. анализ, ну или хотя бы тему и идею стихотворения В классе очень холодно, На перо дышу, Опускаю голову И пишу, пишу. Первое склонение — Женский род на «а», Сразу, без сомнения, Вывожу — «война». Что всего существенней Нынче для страны? В падеже родительном: Нет — чего?— «войны». А за словом воющим — Мама умерла... И далекий бой еще, Чтобы я жила. Шлю «войне» проклятия, Помню лишь «войну»... Может, для примера мне Выбрать «тишину»? Но «войною» меряем Нынче жизнь и смерть, Получу «отлично» я — Это тоже месть... О «войне» тот горестный, Гордый тот урок, И его запомнила Я на вечный срок.