Пооооооммммооогггииитттеее Дві сторони трикутника дорівнюють 7м і 9м а кут між н??ми дорівнює 60°. Знайдіть третю сторону. Спасите меня!!!

Геометрия
Пооооооммммооогггииитттеее Дві сторони трикутника дорівнюють 7м і 9м а кут між н??ми дорівнює 60°. Знайдіть третю сторону. Спасите меня!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A2  = b2+ c2- 2bc cos(а) Просто решай по теопеме косинуса
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