Попопопоопллплоплплппожалуйста
Математика
Попопопоопллплоплплппожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) (7х+2)/6 - х ≤ (5х+4)/3 - 4х (7х+2)/6 - х - (5х+4)/3 + 4х≤0 (7х+2)/6 - 2·(5х+4)/6 + 6·3х/6≤0 (7х+2-10х-8+18х)/6≤0 (15х-6)/6≤0 15х-6≤0 15х≤6 х≤6/15 х≤0,4 2)(4х+1)/3 - х>(х+1)/2 - (х-3)/4 (4х+1)/3 - 3х/3>2·(х+1)/4 - (х-3)/4 (4х+1-3х)/3>(2х+2-х-3)/4 (х+1)/3>(х-1)/4 4·(х+1)/12 - 3·(х-1)/12>0 (4х+4-3х-3)/12>0 (х+1)12>0 х+1>0 х>-1
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