Попробуй объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же сло??а ПОДСКАЗКОЙ ТЕБЕ БУДУТ РИСУНКИ ГРИБ ГРИБЫ ГРИБОК

Русский язык
Попробуй объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же сло??а ПОДСКАЗКОЙ ТЕБЕ БУДУТ РИСУНКИ ГРИБ ГРИБЫ ГРИБОК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родственные слова имеют нохожий смысл, а у форм одного и того же слова смысл одинаковый.
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