Попробуй сочинить несколько стихотворных строк о букве.тебе помогут эти рифмованные слова .определи, какой у буквы характер.с каким настроением грустным или радостным можно будет прочитать эти строки.Дружим, не тужим.

Литература
Попробуй сочинить несколько стихотворных строк о букве.тебе помогут эти рифмованные слова .определи, какой у буквы характер.с каким настроением грустным или радостным можно будет прочитать эти строки.Дружим, не тужим.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое буква "о"? это просто волшебство доброта и озорство это быть всегда должно  мы с этой буквой дружим   никогда не тужим
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