Попробуй сочинить несколько стихотворных строк о букве.тебе помогут эти рифмованные слова .определи, какой у буквы характер.с каким настроением грустным или радостным можно будет прочитать эти строки.Дружим, не тужим.
Литература
Попробуй сочинить несколько стихотворных строк о букве.тебе помогут эти рифмованные слова .определи, какой у буквы характер.с каким настроением грустным или радостным можно будет прочитать эти строки.Дружим, не тужим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое буква "о"? это просто волшебство доброта и озорство это быть всегда должно мы с этой буквой дружим никогда не тужим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как в английском языке называется слог, содержащийся в этом слове: cat? Выберите правильный ответ: открытый закрытый
Биология
По каким признакам кукушкин лен,сфагнум можно отличить от растений других отдело??? Помогите пожалуйста :)
Математика
Производительность труда мастера - 9 деталей в час, что в 3 раза больше, чем его ученика. Сколько деталей изготовит ученик за 6 часов работы?
Математика