Попробуй в 15 предложениях ответить на вопрос кто я ? Или что Я знаю о себе? Не надо пожалуйста писать типо сама напиши про себя если бы я могла то не обратилась бы сюда

Гость: Гость:

Я человек только я могу узнать все о себе мы живем для того чтобы помогать друг другу как ко мне так и я к другим я берегу свою семью и дарю им свою любовь мы должны благодарить других за помощь даже когда не чувствуем это надо уметь приносить свои я должна уметь прислушиваться к чужим советам я должна беречь своих друзей я больше не могу написать возможно написала какие-то принципы