Попробуйте подставить разные прилагательные в одно предложение. Как изменится эмоциональная окраска предложения? Ответ запишите Закат растекался по небу ______ краской Закат растекался по небу ______ краской

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Попробуйте подставить разные прилагательные в одно предложение. Как изменится эмоциональная окраска предложения? Ответ запишите Закат растекался по небу ______ краской Закат растекался по небу ______ краской
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закат растекался по небу голубому краской,закат растекался по небу белому краской
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