Попробуйте сами прочитать эти два описания так, чтобы передать «полуночную сухую теплынь» и «потоки молодого горячего света».

Гость: Гость:

На дворе июль,солнце палит нещадно.Скорей бы вечер,который принесёт хоть немного прохладной свежести,а затем и полуночную сухую теплынь.....Но летом ночи коротки,скоро начнётся рассвет,когда сначала порозовеет восток,потом одинокие лучи восходящего солнца начнут пробиваться через слабеющие тени,а затем потоки молодого ,горячего света озарят всё вокруг и начнётся новый,удивительный день,полный смелых надежд.