Попробуйте сопоставить драму Разбойники и роман Дубровский.Что общего между этими произведениями?
Литература
Попробуйте сопоставить драму Разбойники и роман Дубровский.Что общего между этими произведениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто он романтический герой, а тапком направлении как романтизм принято чтобы главный герой противопоставлял себя обществу, бросал вызов окружающему миру. ТО же самое и о Дубровском
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