Попробуйте составить предложения с этими союзами: то есть, не только...но и..., несмотря на то что..., оттого что..., не то...не то...
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Попробуйте составить предложения с этими союзами: то есть, не только...но и..., несмотря на то что..., оттого что..., не то...не то...
Ответ(ы):
Гость:
Я решила ей объяснить тему по математике,то есть показать счет в столбик. Моя собака не только умеет быстро бегать,но и хорошо выполняет команды. Несмотря на то,что на улице шел дождь,я всё равно вышла гулять. Оттого,что Мишка сильно меня ударил,у меня на руке появился синяк. Не то меня не интересовало,не то я не хотел делать.(в этом предложении не уверена )
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