Попробуйте составить шуточный диалог на основе 1 из фотографий его участниками могут стать розовые скворцы или лошади. Помогите пожалуйста))
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Попробуйте составить шуточный диалог на основе 1 из фотографий его участниками могут стать розовые скворцы или лошади. Помогите пожалуйста))
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Гость:
А фото можешь скинуть?
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