Попробуйте составить шуточный диалог на основе 1 из фотографий его участниками могут стать розовые скворцы или лошади. Помогите пожалуйста))

Русский язык

Попробуйте составить шуточный диалог на основе 1 из фотографий его участниками могут стать розовые скворцы или лошади. Помогите пожалуйста))

Автор: Гость