попробуй объяснить смысл следующей цитаты Екатириной 2 : " кто привык к трудам тому труд облегчён". Подтверди свои рассуждения примерами из жизни или любого литературного произведения

Тот кто любит труд тому он и даётся. Был у меня случай : Приехал я в деревню а там все работают.А я привык только в телефоне клацать.Работал я там месяц усердно,приехали появилось очень много дел по дому есле бы я не привык к труду в деревни справился я бы только через час а так успел всё за 30 минут