Попробуй обьяснить смысл следующей цитаты , выведённой Екатериной II :"Кто привык к трудам , тому труд облегчён " . Потверди свои рассуждения примерам и из жизни или любого лит. произведения.
Попробуй обьяснить смысл следующей цитаты , выведённой Екатериной II :"Кто привык к трудам , тому труд облегчён " . Потверди свои рассуждения примерам и из жизни или любого лит. произведения.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Так, пиши ,, я думаю что смысл этой цитаты в том , что если ты привык к труду то потом тебе будет легче ,,