Попробуй обьяснить смысл следующей цитаты , выведённой Екатериной II :"Кто привык к трудам , тому труд облегчён " . Потверди свои рассуждения примерам и из жизни или любого лит. произведения.

Так, пиши ,, я думаю что смысл этой цитаты в том , что если ты привык к труду то потом тебе будет легче ,,