попробуйте сочинить сценку по всем правилам драматического искусства, с авторскими ремарками, репликами действующих лиц. даю 80 баллов

«Народная трагедия» Островского «Гроза» относится к драматическому жанру, что определяет всю композицию произведения. Автор затрагивает многие важные аспекты жизни мещанства и купечества конца 50-х годов XIX века и не может не выразить своей позиции, но для драматического жанра средства выражения авторского мнения разнообразны: через ремарки, через определенного героя и через имена, композицию и т. д. По мере развития русской драматургии изменялась и роль ремарок. У Грибоедова это в основном описание действий, а у Чехова они несут и очень большую смысловую нагрузку. Пьесы Островского предназначались и для чтения, поэтому его ремарки хотя и состоят из довольно коротких вставок, но несут .большой внутренний потенциал. Ремарки в «Грозе» описывают пейзаж, обстановку, героев и их поведение. Лексика, используемая в комментариях действий, придает им более определенное значение: «Кабанов бросается бежать», и не «бежит». Пейзаж описывается подробно только в нескольких случаях: действия I и IV с видом на Волгу и овраг (сцена 2, действие III). В этих сценах Катерина отвергает человеческие законы и обычаи и отдается природным порывам. Можно дополнить вид на Волгу в «Грозе» («Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид») пейзажем из «Бесприданницы», действие которой тоже происходит «на высоком берегу Волги»: «Вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч.». И мы видим, насколько жестокий, замкнутый мир Калинова отличается от внешнего, безудержно-огромного мира, мы понимаем, почему Катерина так мечтает вырваться из города и полететь над Волгой, над лугами («Вылетела бы в поле и летала с василька на василек по ветру, как бабочка»). Ощущение иной свободы - раскованности, вседозволенности - вызывает в нас описание оврага ночью («Овраг, покрытый сверху кустами; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка»). Этот овраг создает ощущение безвыходности, смягчаемое ночной тьмой. Отсутствуют ремарки, описывающие дом Кабановых. С одной стороны, это значит, что дом Кабановых такой же, как и многие другие, то есть подчеркивается типичность семьи. Но с другой - можно предположить, что комнаты пусты, а если дом символизирует души своих владельцев, то и души Кабанихи и Тихона пусты. Лишь в Ш действии (сцена 1) описывается дом Кабановых: «Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка». Но это описание внешнее, без подтекста. В течение пьесы характеры героев не изменяются, а раскрываются, но прямые описания персонажей (как, например, у Гоголя в «Ревизоре») отсутствуют. Главные герои :- Катерина и Кабаниха - раскрываются на протяжении всей пьесы, а у некоторых персонажей характера вообще нет. Это Борис, которого, по мнению Добролюбова, следует отнести, скорее, к обстановке; и Тихон, о котором в списке действующих лиц сказано просто: «ее (Кабанихи) сын»; он действительно предстает перед нами лишь как сын Кабанихи, а не личность. Ремарки, касающиеся одежды действующих лиц, очень общие: «Все лица, кроме Бориса одеты по-русски» (с помощью этого выделения автор показывает, что сначала Борис отличался от остальных жителей, но Калинов затягивает в себя и не отпускает, и даже одежда не защитила Бориса от всепоглощающей власти города. Только один раз автор конкретно говорит об одежде: «Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю». Эта ремарка в целом очень значительна и символична. Платок Катерины белый, поэтому хорошо виден даже ночью, то есть, возможно, Катерина надеялась, что кто-нибудь ее заметит и удержит от необдуманного шага, потому что сама она остановиться уж не могла. Здесь есть определенная символика. Катерина спускается вниз, в темный овраг, чтобы совершить страшный грех - изменить мужу. Она как будто спускается в ад, падает с высоты почти ангельского полета. Белый платок может быть птичьими крыльями, которые Катерина сложила в бессилье. Ремарки в пьесе «Гроза» служат для раскрытия авторской позиции и авторского мнения, для характеристики героев и описания природы и являются одной из