Попытка №2 Выберите и запишите синонимы к следующим словам. Составьте словосоче??ания со словами одного синонимического ряда. Дом,белый,забор,высокий,грустить,зябнуть,еда. Слова для справок: белоснежный,вытянутый,ограда,тоск...
Русский язык
Попытка №2 Выберите и запишите синонимы к следующим словам. Составьте словосоче??ания со словами одного синонимического ряда. Дом,белый,забор,высокий,грустить,зябнуть,еда. Слова для справок: белоснежный,вытянутый,ограда,тосковать,светлый,продукты,молочный,жилище,горевать,провиант,здание,длинный,загородка,кручиниться,мерзнуть,строение,продовольствие,долговязый,тужить,снежный,особняк,снедь,дрожать,горевать,стынуть,изгородь,печалиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дом - жилище, здание, особняк, строение.белый - белоснежный, светлый, снежный.забор - ограда, загородка, изгородь.высокий - вытянутый, длинный, долговязый.грустить - тосковать, горевать, кручиниться, тужить, печалиться.зябнуть - мёрзнуть, дрожать, стынутьеда - продукты, молочный,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно посл...