Попытка №2 Выберите и запишите синонимы к следующим словам. Составьте словосоче??ания со словами одного синонимического ряда. Дом,белый,забор,высокий,грустить,зябнуть,еда. Слова для справок: белоснежный,вытянутый,ограда,тоск...

Русский язык

Попытка №2 Выберите и запишите синонимы к следующим словам. Составьте словосоче??ания со словами одного синонимического ряда. Дом,белый,забор,высокий,грустить,зябнуть,еда. Слова для справок: белоснежный,вытянутый,ограда,тосковать,светлый,продукты,молочный,жилище,горевать,провиант,здание,длинный,загородка,кручиниться,мерзнуть,строение,продовольствие,долговязый,тужить,снежный,особняк,снедь,дрожать,горевать,стынуть,изгородь,печалиться.

Автор: Гость