Попытка Зевса спасти Ио от гнева его жены Геры

Гость: Гость:

Он превратил Ио в корову. Но когда Гера потребовала у Зевса эту корову, и он не смог ей отказать, Гера отдала Ио под охрану Аргусу, не знающего сна. Но Зевс послал Гермеса к Аргусу, и когда Гермес усыпил Аргуса речами, то отрубил ему голову. Гермес освободил Ио.