Попытка Зевса спасти Ио от гнева его жены Геры
История
Попытка Зевса спасти Ио от гнева его жены Геры
Ответ(ы):
Гость:
Он превратил Ио в корову. Но когда Гера потребовала у Зевса эту корову, и он не смог ей отказать, Гера отдала Ио под охрану Аргусу, не знающего сна. Но Зевс послал Гермеса к Аргусу, и когда Гермес усыпил Аргуса речами, то отрубил ему голову. Гермес освободил Ио.
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