Поработай над своей письменной научной речью: напиши небольшой учебно-научный те??ст на тему: «Что я знаю о числе имен существительных».

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Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях одушевленности ~ неодушевленности, рода, числа и падежа. Существительные называют предметы в широком смысле, т. е. не только конкретные предметы окружающей действительности (дом, стол) , их совокупности (листва, джунгли) или составные части (ветка, стебель) , но и живых существ (птица, человек, Пётр) , а также действия и состояния в отвлечении от их производителей (бег, отдых) , свойства и количества в отвлечении от их носителей (белизна, сотня) . Следовательно, значение предметности - это отвлеченное грамматическое значение, свойственное всем без исключения существительным. Для обнаружения грамматического значения предметности (особенно в тех случаях, когда необходимо отграничить имя существительное от других частей речи с близким лексическим значением; ср. : белизна - белый, сотня - сто, отдыхать - отдых) на практике используется подстановка местоименных слов с обобщенно-предметным значением: кто или что.