Пораньше (встать),побольше (сделать). (Пожить) подольше,(узнать) побольше. Конь вырвется ( догнать), а слова сказанного не (воротить). (Написать)пером , не (вырубить) топором. Цену вещи (узнать), когда (потерять). Спиши, ставя глаголы неопределённой формы в форму 2-го лица единственного числа и будущего времени. Укажите спряжение глаголов, выделите их личные окончания.