Порешите пример radic;15- radic;90
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Порешите пример radic;15- radic;90
Ответ(ы):
Гость:
√5*√3-√3^2*5*2=√2√5
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