Поросята наф-наф нуф-нуф ниф ниф купили билеты в один вагон поезда.В каждом вагоне помещается 3 пассажира.Поросята пришли последними ,когда все остальные места были уже заняты.Наф наф заскочил в начало поезда ,пошел к своему ва...

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Поросята наф-наф нуф-нуф ниф ниф купили билеты в один вагон поезда.В каждом вагоне помещается 3 пассажира.Поросята пришли последними ,когда все остальные места были уже заняты.Наф наф заскочил в начало поезда ,пошел к своему вагону и встетил 27 пассажиров .ниф ниф и нуф нуф заскочили в конец поезда и по пути к своему вагону прошло мимо 18 пассажиров.Сколько вагонов в этом поезде?

Автор: Гость