Поросята наф-наф нуф-нуф ниф ниф купили билеты в один вагон поезда.В каждом вагоне помещается 3 пассажира.Поросята пришли последними ,когда все остальные места были уже заняты.Наф наф заскочил в начало поезда ,пошел к своему ва...
Математика
Поросята наф-наф нуф-нуф ниф ниф купили билеты в один вагон поезда.В каждом вагоне помещается 3 пассажира.Поросята пришли последними ,когда все остальные места были уже заняты.Наф наф заскочил в начало поезда ,пошел к своему вагону и встетил 27 пассажиров .ниф ниф и нуф нуф заскочили в конец поезда и по пути к своему вагону прошло мимо 18 пассажиров.Сколько вагонов в этом поезде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:3=9(вагонов) нашел наф наф 2)18:3=6(вагонов) нашли ниф ниф и нуф нуф 3)9+6=15(вагонов) нашли вместе 4) 15+1=16(вагонов) которые нашли свой вагон Ответ: 16 вагонов
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