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Портится ли зрение при чтении книг на компьютере?
Портится ли зрение при чтении книг на компьютере?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да яркий свет глаза напряжены при чтении
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