Портрет Владимира Дубровского

Гость: Гость:

(Если ты имеешь в виду словестный портрет, то вот..) Владимир Дубровский любил своего отца, он боялся его потерять, старался ему помочь. Но когда его отец погиб по вине Троекурова, Владимир Дубровский захотел отомстить ему. Но мстить он не стал, из за изумительной красоты его дочери Марьи Кирилловны. Владимир старался понравиться Маше, но так как он был простым бедняком, Маша и не обращала на него внимания. Когда он признался в любви Маше, то оказалось, что у Маши тоже есть симпатии к нему. Но её отец отдал Машу замуж за Князя Верейского. Дубровский просто так не сдался. По пути в имения Верейского Владимир напал на них со своей шайкой разбойников, но Маша не согласилась выйти из кареты и откахала Владимиру. Владимир с разбойниками ушли в чащу леса. (Извини пожалуйста, что очень много лишнего)