Посчитайте сумму денежных расходов, необходимых для оплаты поездки до природного парка "Ергаки" на автомобиле. Расход топлива машины составляет 8 литров на 100 км, а стоимость бензина 33 рубля 50 копеек.

Математика

Посчитайте сумму денежных расходов, необходимых для оплаты поездки до природного парка "Ергаки" на автомобиле. Расход топлива машины составляет 8 литров на 100 км, а стоимость бензина 33 рубля 50 копеек.

Автор: Гость