Посчитайте сумму денежных расходов, необходимых для оплаты поездки до природного парка "Ергаки" на автомобиле. Расход топлива машины составляет 8 литров на 100 км, а стоимость бензина 33 рубля 50 копеек.
Математика
Посчитайте сумму денежных расходов, необходимых для оплаты поездки до природного парка "Ергаки" на автомобиле. Расход топлива машины составляет 8 литров на 100 км, а стоимость бензина 33 рубля 50 копеек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33,5*8=33,5 (руб)- стоимость поездки
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