Посчитайте а) как долго правила во франции династия меровингов.б) сколько лет прошло от падения римской империи до провозглашения императором карла великого.в)сколько прос уществовала франкская империя
Посчитайте а) как долго правила во франции династия меровингов.б) сколько лет прошло от падения римской империи до провозглашения императором карла великого.в)сколько прос уществовала франкская империя
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Династия меровингов правила с конца 5 до середины 8 в, с падения зап. Римской империи (476г) до провозглашения императором К. Великого (800г) прошло 324 года