Посередине участка квадратной формы устроена цветочная клумба,которая тоже имеет форму квадрата .Площадь участка равна 100м кв. .Сторона клумбы в 2раза меньше стороны участка .Чему равна площадь клумбы? Чему равна пл...
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Посередине участка квадратной формы устроена цветочная клумба,которая тоже имеет форму квадрата .Площадь участка равна 100м кв. .Сторона клумбы в 2раза меньше стороны участка .Чему равна площадь клумбы? Чему равна площадь свободной части участка?
Ответ(ы):
Гость:
Так как площадь квадрата равна 100м, то сторона равна√100=10м, следовательно сторона клумбы равна 10/2=5м, а её площадь равна 5=25м, а площадь свободной части равна вся площадь минус площадь клумбы, то есть 100-25=75 м
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