Пошли три мальчика в лес. Когда они туда заходили, то двигались на юг.К вечеру в каком направлении им нужно выходить?

Окружающий мир

Пошли три мальчика в лес. Когда они туда заходили, то двигались на юг.К вечеру в каком направлении им нужно выходить?

Автор: Гость