Пошли три мальчика в лес. Когда они туда заходили, то двигались на юг.К вечеру в каком направлении им нужно выходить?
Окружающий мир
Пошли три мальчика в лес. Когда они туда заходили, то двигались на юг.К вечеру в каком направлении им нужно выходить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им нужно было выходить на север
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
1. What he ( to do) here? He (to wait) for his friend. 2. What he ( to do) here? He ( to wait) for his friend. 3. When I (to come) yesterday, I...
Литература
,,Что несёт людям встреча с Хозяйкой Медной Горы?"используя опорные вопросы,,Хозяй??а Медной Горы Бажов"
Математика