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Поскорей бы пожалуйста!) №1 (29-4,7)+X=26,5 №2 (44,4+77,7)-X=98
Поскорей бы пожалуйста!) №1 (29-4,7)+X=26,5 №2 (44,4+77,7)-X=98
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 24,3+x=26,5 X=26,5-24,3 X=2,2 2)122,1-x=98 -x=98-122,1 X=24,1
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