После Куликовской битвы Русь не перестала платить дань Орде. Почему же именно эту битву считают началом освобождения от ордынского владычества? Свой ответ аргументируйте.

Победа имела, прежде всего, психологическое значение: а) показала, что единственный путь к освобождению от ига - объединение русских земель; б) была одержана крупная военная победа над монголами после многочисленных поражений, что восстановило веру в свои силы; в) показала, что только под единым руководством возможна победа, в следствии чего, Москва становится центром освободительной борьбы; г) православная церковь выступила в поддержку освободительной борьбы.