После Куликовской битвы Русь не перестала платить дань Орде. Почему же именно эту битву считают началом освобождения от ордынского владычества? Свой ответ аргументируйте.
После Куликовской битвы Русь не перестала платить дань Орде. Почему же именно эту битву считают началом освобождения от ордынского владычества? Свой ответ аргументируйте.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Победа имела, прежде всего, психологическое значение: а) показала, что единственный путь к освобождению от ига - объединение русских земель; б) была одержана крупная военная победа над монголами после многочисленных поражений, что восстановило веру в свои силы; в) показала, что только под единым руководством возможна победа, в следствии чего, Москва становится центром освободительной борьбы; г) православная церковь выступила в поддержку освободительной борьбы.