После первого усовершенствования производительность станка возросла на 20%,а после второго-еще на 20%.На сколько процентов возросла производительность станка в результате двух усовершенствований?Помогите плз

Математика

После первого усовершенствования производительность станка возросла на 20%,а после второго-еще на 20%.На сколько процентов возросла производительность станка в результате двух усовершенствований?Помогите плз

Автор: Гость