После первого усовершенствования производительность станка возросла на 20%,а после второго-еще на 20%.На сколько процентов возросла производительность станка в результате двух усовершенствований?Помогите плз
Математика
После первого усовершенствования производительность станка возросла на 20%,а после второго-еще на 20%.На сколько процентов возросла производительность станка в результате двух усовершенствований?Помогите плз
Ответ(ы):
Гость:
На 40 процентов (20+20)
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