после разгрузки баржи ее осадка уменьшилась на 60 см. чему равна масса снятого с нее груза если площадь поперечного сечения баржи на уровне воды равна 240 м2
Физика
после разгрузки баржи ее осадка уменьшилась на 60 см. чему равна масса снятого с нее груза если площадь поперечного сечения баржи на уровне воды равна 240 м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высчитай объем вытиснутой воды: 240*0,6=144 м.куб. Далее найди массу этой воды m=V*ρ, где ρ-плотность речной воды = 1000 кг/м.куб по справочнику m=144 м.куб.*1000 кг/м.куб = 144 т
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