после разгрузки баржи ее осадка уменьшилась на 60 см. чему равна масса снятого с нее груза если площадь поперечного сечения баржи на уровне воды равна 240 м2

Физика

после разгрузки баржи ее осадка уменьшилась на 60 см. чему равна масса снятого с нее груза если площадь поперечного сечения баржи на уровне воды равна 240 м2

Автор: Гость