После смерти Павла К. стало известно, что он оставил завещание, согласно которому всё его имущество надлежит отдать его секретарше Ирине С. Однако у него есть законная жена Св етлана К. и их общие дети Михаил К. 32 ле...

После смерти Павла К. стало известно, что он оставил завещание, согласно которому всё его имущество надлежит отдать его секретарше Ирине С. Однако у него есть законная жена Св етлана К. и их общие дети Михаил К. 32 лет и Надежда К. 16 лет. Как по закону необходимо распорядиться его имуществом?