После того как Ксения пробежала половину всей дистанции и ещё 100 метров, её остало??ь пробежать ещё треть пути и ещё 300 метров. Какова длина всей дистанции?

Алгебра

После того как Ксения пробежала половину всей дистанции и ещё 100 метров, её остало??ь пробежать ещё треть пути и ещё 300 метров. Какова длина всей дистанции?

Автор: Гость