После того как Ксения пробежала половину всей дистанции и ещё 100 метров, её остало??ь пробежать ещё треть пути и ещё 300 метров. Какова длина всей дистанции?

Алгебра
После того как Ксения пробежала половину всей дистанции и ещё 100 метров, её остало??ь пробежать ещё треть пути и ещё 300 метров. Какова длина всей дистанции?
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