После того как на молочный завод отправили 750 л молока,осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30л в каждом.Сколько литров молока было сначала?
Математика
После того как на молочный завод отправили 750 л молока,осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30л в каждом.Сколько литров молока было сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30×3=90(л)осталось 2)750+90=840(л) было или можно так 750+(30×3)=840
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