После того как на молочный завод отправили 750 л молока,осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30л в каждом.Сколько литров молока было сначала?

Математика

После того как на молочный завод отправили 750 л молока,осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30л в каждом.Сколько литров молока было сначала?

Автор: Гость