После того,как поезд прошёл 44 км,ему осталось пройти ещё 7/11 пути .Чему равна длина ??сего пути? 6 класс тема нахождение числа по части помогите пожалуйста :)

Математика

После того,как поезд прошёл 44 км,ему осталось пройти ещё 7/11 пути .Чему равна длина ??сего пути? 6 класс тема нахождение числа по части помогите пожалуйста :)

Автор: Гость