После того,как поезд прошёл 44 км,ему осталось пройти ещё 7/11 пути .Чему равна длина ??сего пути? 6 класс тема нахождение числа по части помогите пожалуйста :)

Математика
После того,как поезд прошёл 44 км,ему осталось пройти ещё 7/11 пути .Чему равна длина ??сего пути? 6 класс тема нахождение числа по части помогите пожалуйста :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44:11=4км 2)4*6=24км
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