После того, как Рагим купил 2 пачки чая , у него осталось 2, 85 манат. Если оен захочет купить еще одну пачку чая, ему не хватит 1, 75 гяпик. Сколько денег было у Рагима

Математика
После того, как Рагим купил 2 пачки чая , у него осталось 2, 85 манат. Если оен захочет купить еще одну пачку чая, ему не хватит 1, 75 гяпик. Сколько денег было у Рагима
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