После того, как Рагим купил 2 пачки чая , у него осталось 2, 85 манат. Если оен захочет купить еще одну пачку чая, ему не хватит 1, 75 гяпик. Сколько денег было у Рагима

Математика

После того, как Рагим купил 2 пачки чая , у него осталось 2, 85 манат. Если оен захочет купить еще одну пачку чая, ему не хватит 1, 75 гяпик. Сколько денег было у Рагима

Автор: Гость