После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями
Математика
После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 : 3 = 10 (км/мин) - за 3 минуты 2) 5 + 10 = 15 (км/мин) - 40 минут 3) 15 * 40 = 600 (км)
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