После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями

Математика
После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 : 3 = 10 (км/мин) - за 3 минуты 2) 5 + 10 = 15 (км/мин) - 40 минут 3) 15 * 40 = 600 (км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему средневековым городам удалось освободиться от власти сеньоров на несколь??о столетий раньше,чем крестьянам?
Ответить
Українська мова
Укажіть неправильно побудовані словосполучення: а) вибачте мені; б) доглядала хворого; в) поплентався за книжкою.
Ответить
Математика
Выразите : в сантиметрах: 2 м 50 см , 2 м 5 см , 4 дм 8 см , 460 мм в метрах : 1 км 600 м , 4 км 30 ?? , 7 км 5 м , 3850 дм в километрах и ...
Ответить
Математика
Розвяжіть задачі деже срочно в мене 5 хв турист пройшов за перший день 12 цілих три ??етверті а за другий на дві цілих одну другу км Яку відстань п...
Ответить
Окружающий мир
Информация о своей улице на уровне 2 класса. Краснодарский край,ст.Выселки,ул.Прол??тарская.
Ответить