После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями

Математика

После того как самолёт пролетел 30 км за 3 мин, его скорость увеличилась на 5 км/мин. ??такой скоростью. Самолёт летел 40мин. Какое Расстояние он пролетел за эти 40 мин. Решить с условиями

Автор: Гость