После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде

Математика

После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде

Автор: Гость