После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде
Математика
После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде
Ответ(ы):
Гость:
Надо узнать во сколько он пришел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Поставь знак ударенение. дождь .дождя.трава.травы.росой росы лиса лисы леса .лес трава травы река реки слова слово
Алгебра
Найдите уравнение касательной к графику функции : f(х)= х^2-4x-+3 а) в точке х1=3 б)в т??чке х2=1 Изобразить на графике . Помогите срочно!...