После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде

Математика
После уроков в школе Юра 1 час отдыхает 40 минут он играет в футбол с ребятами остал??ное время катается на велосипеде Сколько времени Юра катается на велосипеде
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Гость:
Надо узнать во сколько он пришел
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