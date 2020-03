После выполнения фрагмента программы : m:=0; for i:=1 to 10 do begin if i mod 3=0 then a[i]:=2*(i-1) else a [ i ]:=-1; m := a [ i ]+ m ; end ; Переменная m принимает значение …

Информатика

