После выполнения фрагмента программы : m:=0; for i:=1 to 10 do begin if i mod 3=0 then a[i]:=2*(i-1) else a [ i ]:=-1; m := a [ i ]+ m ; end ; Переменная m принимает значение …

Информатика
После выполнения фрагмента программы : m:=0; for i:=1 to 10 do begin if i mod 3=0 then a[i]:=2*(i-1) else a [ i ]:=-1; m := a [ i ]+ m ; end ; Переменная m принимает значение …
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Гость:
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