После зарядки конденсатора емкость С от постоянного напряжения U переключатель замыкают на ка- тушку индуктивностью L1. В контуре возникают гармонические колебания с амплитудой силы тока Im1. Опыт повторяют по прежней схем...
Физика
После зарядки конденсатора емкость С от постоянного напряжения U переключатель замыкают на ка- тушку индуктивностью L1. В контуре возникают гармонические колебания с амплитудой силы тока Im1. Опыт повторяют по прежней схеме, заменив катушку на другую индуктивностью L2=2L1 Найдите амплитуду силы тока Im2 во втором случае
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия колебаний определяется зарядом и напряжением конденсатора Wq=(C*U^2)/2 (в данном примере это постоянная величина) и в дальнейшем перекачивается в энергию магнитного поля катушки Wm=(L*I^2)/2 Если изменится индуктивность катушки, то Wm=(L1*I1^2)/2=(L*I^2)/2 Из этого равенства имеем I1=I*(L/L1)^(1/2)
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