Последовательность (bn)- геометрическая прогрессии, первый членов которой равен 256, а знаменатель равен 1/корень из 2-ух. Найдите b16.

Алгебра

Последовательность (bn)- геометрическая прогрессии, первый членов которой равен 256, а знаменатель равен 1/корень из 2-ух. Найдите b16.

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