Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увелеченная на 1. Какое число стоит на 1000 месте ?

Математика

Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увелеченная на 1. Какое число стоит на 1000 месте ?

Автор: Гость