Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увелеченная на 1. Какое число стоит на 1000 месте ?

Математика
Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увелеченная на 1. Какое число стоит на 1000 месте ?
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