Последовательность строится по следующему закону на первом месте стоит число 4,далее зв каждым числом стоит сумма цифр его квадрата,увеличенная на 1.Какое число стоит на 1000 месте

Гость: Гость:

1-е число 4 4² = 16 1+6=7 7+1 = 8 => 2-е число 8 8² = 64 6+4=10 10+1 = 11 => 3-е число 11 11² = 121 1+2+1=4 4+1 = 5 => 4-е число 5 5² = 25 2+5=7 7+1 = 8 => 5-е число 8 - такое число уже было (на втором месте), значит вся последующая последовательность будет состоять из трех периодически повторяющихся чисел 8, 11, 5. Посчитаем, какое число будет стоять на 1000 месте. 1000 - 1 = 999 (первое число 4 не входит в период, мы его вычли) 999 : 3 = 333, значит таких периодов из трех чисел ровно 333, без остатка, значит 1000 по счету будет число, стоящее последним в периоде, т.е. это число 5.