Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18
Алгебра
Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)x6=x1×q^5 0.32=x1×0.2^5 x1=1000 b)x3=x1×q^2 ;x5=x1×q^4 -162=x1×q^2 ;-18=x1×q^4 разделив праву на правую левую на левую часть уравнения получим q=1/3
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