Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18

Алгебра
Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)x6=x1×q^5 0.32=x1×0.2^5 x1=1000 b)x3=x1×q^2 ;x5=x1×q^4 -162=x1×q^2 ;-18=x1×q^4 разделив праву на правую левую на левую часть уравнения получим q=1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Средства из индивидуальной аптечки при ушибах, вывихах, растяжение,разрыв связок?
Ответить
Математика
Какое наибольшее количество яблок вместится на тарелке
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйста а)(-48 3/4 : 3,9+8 1/5)х(-6,3)=? -48 3/4 -это одно число(сорок восемь целых три четвёртых) б)(63 9/2:(-4,7)+9,3)х(...
Ответить
Литература
Как звали мать Теффи?
Ответить
Математика
Найдите среднее арифметическое чисел 1,7;2,6;3,2; и 1,6
Ответить