Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18

Алгебра

Последовательность (Xn) - геометрическая прогрессия. Найдите: а) X1 , если X6=0,32 , q=0,2. б) q , если X3= -162 , X5= -18

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