Последовательность заданная формулой а n =-2 n +8 является арифметической прогресси??й найдите сумму её первых девяти членов

Алгебра
Последовательность заданная формулой а n =-2 n +8 является арифметической прогресси??й найдите сумму её первых девяти членов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S9-? a1=-2^1+8=6 a2=-2^2+8=4 d=2 a9=6+16=22 S9=6+22/2=14
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